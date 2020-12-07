Пермь, 7 декабря, 2020, 11:48 — ИА Регнум. Ограничение передвижений граждан между регионами — идея с сомнительной эффективностью, заявил корреспонденту ИА REGNUMВладимир Корсун, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Пермского края.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы у бассейна в Турции

По мнению Владимира Корсуна, без объявления карантина эта инициатива нереализуема. «Готово ли государство все издержки взять на себя? Сомневаюсь. Как сомневаюсь в эффективности этого мероприятия. А вот запретить турпоездки в Турцию и другие страны с высоким уровнем заражения населения коронавирусом-19 было бы разумным», — считает депутат.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выразил мнение, что вторая волна коронавируса в России показывает необходимость ограничения передвижения людей между регионами и внутри них. «Возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов», — заявил министр.

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