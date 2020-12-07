Якутск, 7 декабря, 2020, 11:41 — ИА Регнум. Ограничить передвижение населения на некоторое время необходимо, прокомментировал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов соответствующую инициативу Минздрава РФ.

Николай Хижняк ИА REGNUM Карантин

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«Считаю данное решение обоснованным. Думаю, необходимо на время ограничить передвижения людей. Использовать опыт Китая. И при необходимости, с развитием неблагополучной эпидобстановки по коронавирусу, ввести карантинные меры официально. Главное — не доводить людей до паники, без фанатизма. Тем более перед Новым годом, когда и так большой ажиотаж на покупки — люди едут в большие города из отдалённых сёл за продуктами, подарками и прочим», — считает Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, вторая волна коронавируса в России показывает необходимость ограничения передвижения людей между регионами и внутри них. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе конференции «Медицина и качество».

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов», — сказал Мурашко.