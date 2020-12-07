Астрахань, 7 декабря, 2020, 11:31 — ИА Регнум. В Астрахани шесть детей помещены в реанимацию после отравления хлором в бассейне спорткомплекса «Динамо» 7 декабря. Как сообщает ИА REGNUM, об этом рассказал министр здравоохранения региона Алексей Спирин.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

Состояние 13 детей оценивается как средней степени тяжести. Шесть детей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии на кислородной поддержке в стабильно тяжелом состоянии.

Семеро взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы для их жизни нет. Все пострадавшие находятся в сознании.