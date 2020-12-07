Ростов-на-Дону, 7 декабря, 2020, 11:22 — ИА Регнум. В ночь на 7 декабря в Ростове-на-Дону патрульный автомобиль попал в массовое ДТП. В результате аварии пострадал полицейский. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

УГИБДД по Ростовской области На месте ДТП

Авария произошла примерно в 1:00 мск на проспекте 40-летия Победы. Водитель Subaru Impreza, предположительно, направляясь в сторону улицы Вересаева, столкнулся со стоящими патрульным автомобилем УАЗ «Патриот» и LADA Priora. От удара патрульный автомобиль отбросило на опору линий электропередачи.

В результате аварии пострадал сотрудник полиции, находившийся на пассажирском сиденье. По факту ДТП назначена проверка.