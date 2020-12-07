Москва, 7 декабря, 2020, 11:16 — ИА Регнум. Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своем телеграм-канале не одобрил предложение депутата Госдумы Геннадия Онищенко («Единая Россия»), предложившего отказаться от длинных выходных в новогодние праздники. По его словам, на здоровье людей больше сказывается депрессия, связанная с коронавирусными ограничениями, а самому народному избраннику врач порекомендовал по интересоваться мнением избирателей на этот счёт:

Дарья Драй ИА REGNUM Новый год

«Как клиницист скажу, что на здоровье россиян плохо влияет депрессия, изоляция, неуверенность в завтрашнем дне. Сегодня у людей одно светлое пятно — грядущие всенародные новогодние праздники. Может быть, народный депутат спросит у народа, который его избрал: они согласны с его мнением?! О чём надо думать, чтобы в сегодняшней ситуации вот так провоцировать людей на недовольство??? Пассаж, что от длительных праздников страдает экономика, в нынешнем положении вещей звучит просто неумно. Он последний год где был?!».

Как уже сообщало ИА REGNUM, за отказ от длинных выходных на новогодние праздники выступил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия»). По его словам, длинные выходные плохо влияют на экономику. К тому же первая декада января является самым напряженным периодом для работников скорой помощи (отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, травмирование людей в пьяном виде).

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