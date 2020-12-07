Москва, 7 декабря, 2020, 11:16 — ИА Регнум. Депутату Госдумы РФ Геннадию Онищенко («Единая Россия») следует спросить у избравших его граждан о необходимости отменить новогодние праздники, прежде чем предлагать соответствующую идею. Об этом в своём телеграм-канале написал врач, телеведущий Александр Мясников.

Duma.gov.ru Геннадий Онищенко в Госдуме

«Как клиницист скажу, что на здоровье россиян плохо влияют депрессия, изоляция, неуверенность в завтрашнем дне. Сегодня у людей одно светлое пятно — грядущие всенародные новогодние праздники. Может быть, народный депутат спросит у народа, который его избрал: они согласны с его мнением? О чем надо думать, чтобы в сегодняшней ситуации вот так провоцировать людей на недовольство?» — написал Мясников.

По его мнению, слова о негативном экономическом эффекте от новогодних праздников «звучат просто неумно»: «Он [Онищенко] последний год где был?»