Ярославль, 7 декабря, 2020, 11:08 — ИА Регнум. В Ярославской области за сутки выписано 202 больных, у которых ранее была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

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За минувшие сутки в Ярославской области выявлено еще 187 случаев коронавируса, за все время пандемии в регионе заразился 17 741 человек, выписано с начала периода — 16 583 ярославца.

За последние 24 часа новых летальных исходов по данным федерального оперштаба не регистрировалось. С начала декабря от COVID-19 умерли 16 ярославцев, за все время пандемии в регионе 100 летальных исходов.