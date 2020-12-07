Горно-Алтайск, 7 декабря, 2020, 10:55 — ИА Регнум. Призыв депутата Государственной думы Геннадия Онищенко («Единая Россия») отказаться от длинных новогодних праздников поддерживает и кандидат медицинских наук, врач высшей категории, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он, в частности, пояснил, что десятидневное празднование Нового года нецелесообразно:

Алексей Колчин ИА REGNUM Новогодние каникулы

«Именно к 3 января большинство жителей России уже готовы к работе. Существование продолжительных новогодних каникул вообще не имеет никакого смысла. Зато в них присутствует много негативных последствий».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее за отказ от длинных выходных на новогодние праздники выступил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия»). По его словам, пойти на этот шаг необходимо не только потому, что длинные выходные плохо влияют на экономику, но и потому, что первая декада января является самым напряженным периодом для работников скорой помощи (отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, травмирование людей в пьяном виде).