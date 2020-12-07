Врач заявил, что в длинных новогодних праздниках нет смысла
Горно-Алтайск, 7 декабря, 2020, 10:55 — ИА Регнум. Призыв депутата Государственной думы Геннадия Онищенко («Единая Россия») отказаться от длинных новогодних праздников поддерживает и кандидат медицинских наук, врач высшей категории, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он, в частности, пояснил, что десятидневное празднование Нового года нецелесообразно:
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее за отказ от длинных выходных на новогодние праздники выступил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия»). По его словам, пойти на этот шаг необходимо не только потому, что длинные выходные плохо влияют на экономику, но и потому, что первая декада января является самым напряженным периодом для работников скорой помощи (отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, травмирование людей в пьяном виде).