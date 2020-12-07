Москва, 7 декабря, 2020, 10:36 — ИА Регнум. Комментируя рейтинг регионов РФ, жители которых подвержены в разной степени вредным привычкам, депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ) отметил, что, например, на том же Сахалине в городах людям просто больше нечем заняться.

Андрей Рябушкин. Кабак. 1891

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«Так если делать нечего, кроме как курить и пить? Интеллектуальных и культурных развлечений даже в Южно-Сахалинске маловато (сравниваю с другими столицами российских регионов), что уж говорить о городах и посёлках области. В Холмск выезжаешь, это совсем рядом с Южно-Сахалинском, и всё. Ни тебе кинотеатра, ни театра. Крыша у детского клуба обрушилась от ветра — сколько писем пришлось написать гражданам и депутатам всех уровней, чтобы проблема сдвинулась с места. И везде разруха, сплошная разруха», — заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Корниенко.

Также депутат подчеркнул, что в вопросе организации досуга населения важную роль играет достаток. Не все жители Сахалина могут позволить себе отдых на горнолыжном курорте «Горный воздух».

«Конечно, человеку нужна работа и достойная зарплата. И ещё, это очень важно, человек должен понимать, куда он может потратить своё время. «Горный воздух» — это прекрасно. Но не у всех, извините, есть деньги на занятие сноубордом или горнолыжным спортом. Да что спорт! Кофе негде выпить в городе! Человек пьёт, потому что ему нечем больше заняться и потому, что он не видит перспектив. Надо эти перспективы ему показать. Буквально — и создавать возможности, и рекламировать их.

Почему регионы Северного Кавказа не пьют, я тоже прекрасно понимаю: строгая идеология (в данном случае в форме религии). Люди там понимают, что есть четкие правила поведения. Была идеология и во времена СССР. Граждане должны с раннего детства понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Иметь нравственные ориентиры, идеалы, героев. И вот уже лет 30 в нашей стране с этим как-то тяжеловато», — считает депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, употребление табака и алкоголя в 2019 году больше всего отмечалось на Колыме, Сахалине, в Приамурье, Хакасии и в Бурятии. Меньше всего потакают вредным привычкам в южных республиках. В общем, в сравнении с 2018 годом, употребление алкоголя в стране несколько уменьшилось, пишет РИА Новости.