Ярославль, 7 декабря, 2020, 10:35 — ИА Регнум. В Ярославле объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление правительства Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Противоаварийные работы на Батова

В документе, опубликованном 3 декабря, уточняется, что режим ЧС носит региональный характер и действует на территории городского округа Ярославль. Как следует из постановления, данная мера вводится «в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом бытового газа в жилом доме».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бытовой газ взорвался 21 августа 2020 года в одной из квартир жилого дома на улице Батова, 5, корпус 2 в Ярославле. В результате взрыва три человека погибли, полностью уничтожены шесть квартир. Сам дом в конце октября признан аварийным и подлежащим расселению. Есть мнение, что для получения федеральных компенсаций и введен режим ЧС.

«Заместителю председателя правительства области Неженцу В. С. организовать подготовку документов, необходимых для предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областному бюджету на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и повреждены в результате чрезвычайной ситуации», — значится в постановлении правительства Ярославской области, вводящего режим ЧС в Ярославле.

Ранее региональные власти сообщали, что денежные компенсации пострадавшим жильцам должны быть выделены из средств резервного фонда правительства РФ, все необходимые документы для получения денег должны быть представлены в Минстрой РФ.