Новогодние городки в Барнауле будут «антиковидными»
Барнаул, 7 декабря, 2020, 10:08 — ИА Регнум. В районах Барнаула стали обустраивать новогодние городки с учетом всех требований и ограничений, введенных в рамках недопущения распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает сегодня, 7 декабря, пресс-служба городской мэрии, пешеходная часть улицы Мало-Тобольской в третий раз станет одной из самых ярких площадок.
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Там, помимо световых композиций по мотивам сказки «Двенадцать месяцев», установят и новые световые фигуры: семь елей и 20 известных героев детских сказок и мультфильмов «Ну, погоди!», «Снежная королева», «Дюймовочка», «Летучий корабль», «Серебряное копытце». В настоящее время на территорию завозят лед для барельефов, уже установили шестиметровую новогоднюю ель, смонтировали светодиодные гирлянды.
Глава администрации Центрального района Максим Сабына подчеркнул, что торжественного массового открытия городка не планируют, он будет работать в формате прогулочной зоны.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, решили оставить детей без одного из главных зимних развлечений — катания со снежных горок.
«Можно будет прийти, на елку посмотреть, но ношение маски обязательно. Столпотворение, связанное с катанием с горки, будет исключено», — заявил Александр Романенко в ходе очередной сессии Алтайского краевого законодательного собрания.