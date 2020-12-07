Барнаул, 7 декабря, 2020, 10:08 — ИА Регнум. В районах Барнаула стали обустраивать новогодние городки с учетом всех требований и ограничений, введенных в рамках недопущения распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает сегодня, 7 декабря, пресс-служба городской мэрии, пешеходная часть улицы Мало-Тобольской в третий раз станет одной из самых ярких площадок.

Пресс-служба мэрии Барнаула Новогодние убранство в Барнауле

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Там, помимо световых композиций по мотивам сказки «Двенадцать месяцев», установят и новые световые фигуры: семь елей и 20 известных героев детских сказок и мультфильмов «Ну, погоди!», «Снежная королева», «Дюймовочка», «Летучий корабль», «Серебряное копытце». В настоящее время на территорию завозят лед для барельефов, уже установили шестиметровую новогоднюю ель, смонтировали светодиодные гирлянды.

Пресс-служба мэрии Барнаула На новогодние праздники в Барнауле не будет снежных горок

Глава администрации Центрального района Максим Сабына подчеркнул, что торжественного массового открытия городка не планируют, он будет работать в формате прогулочной зоны.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, решили оставить детей без одного из главных зимних развлечений — катания со снежных горок.

«Можно будет прийти, на елку посмотреть, но ношение маски обязательно. Столпотворение, связанное с катанием с горки, будет исключено», — заявил Александр Романенко в ходе очередной сессии Алтайского краевого законодательного собрания.