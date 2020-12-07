Астрахань, 7 декабря, 2020, 09:57 — ИА Регнум. В Астрахани четыре ребёнка находятся в реанимации после отравления хлором в бассейне спорткомплекса «Динамо» 7 декабря, сообщает портал «Пункт-А».

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Согласно уточнённым данным спасателей, из здания бассейна эвакуировали 17 человек. Госпитализированы были 15 детей и двое взрослых.

Как уже сообщало ИА REGNUM, около 30 человек пострадали 7 декабря из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды в бассейне спорткомплекса «Динамо».