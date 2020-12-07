Тюмень, 7 декабря, 2020, 09:54 — ИА Регнум. В Тюмени в большинстве аптек отсутствует препарат для лечения COVID-19 «Фавипиравир» (Коронавир). Таковы результаты мониторинга, который провели по 200 аптекам тюменские активисты регионального отделения «Молодой Гвардии «Единой России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба тюменского отделения «Молодой Гвардии» Тюменские молодогвардейцы проверили 200 аптек

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Мониторинг проводился с 30 ноября по 6 декабря 2020 года совместно с департаментом здравоохранения Тюменской области. По итогам мониторинга зафиксировано соответствие цен средним показателям по регионам и наличие 80% лекарственных средств из чек-листа, предоставленного депздравом. Однако выявлено отсутствие препаратов «Фавипиравир» (Коронавир), «Энисамия йодид» (Нобазит) и «Бемипарин натрия» (Цибор) в 90% аптек из 200 проверенных.

Помимо наличия противовирусных препаратов, молодогвардейцы обращали внимание на наличие в аптеках средств индивидуальной защиты — медицинских масок и перчаток. Цены на одноразовые маски остаются в допустимом ценовом диапазоне — от 5 до 14 рублей за штуку, упаковка из пяти медицинских масок обойдётся тюменцам в пределах 49 рублей.

«В условиях пандемии COVID-19 наш региональный штаб «Молодой Гвардии» активно оказывает помощь жителям города. Мы доставляем продукты пенсионерам, проводим постоянный мониторинг интернет-ресурсов с ложной информацией и отслеживаем уровень цен на товары первой необходимости. Чаще всего к нам поступают обращения граждан, касающиеся отсутствия лекарственных средств в аптеках. В связи с этим мы запустили повторный мониторинг тюменских аптек», — прокомментировал акцию руководитель ТРО ВОО «Молодая Гвардия» Владимир Сбитнев.

Отмечается, что мониторинг проводился молодогвардейцами России одновременно в 58 регионах страны. По его итогам будет составлен рейтинг регионов с самыми дорогими и средствами индивидуальной защиты.