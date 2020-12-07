Алдан, Якутия, 7 декабря, 2020, 09:50 — ИА Регнум. В Якутии предприниматель на собственные средства построил сквер, посвящённый ветеранам Великой Отечественной войны.

Цитаата из видео на YouTube Сквер, посвящённый ветеранам Великой Отечественной войны. Якутия

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Предприниматель Пётр Алексеев имеет несколько строительных магазинов в районе. Появилась идея о парке, и он её воплотил в жизнь. Так в селе Тумул в Усть-Алданском районе появился памятный сквер и площадь.

«Занимайтесь меценатством! На тот свет вы не заберёте все ваши деньги, поэтому мы должны работать во благо Якутии!» — цитирует Петра Алексеева телеграм-канал Ykt Top.

Якутяне поддерживают и гордятся поступком земляка:

«Всем пример, такой патриот! За такими людьми развитие родины и сохранение памяти о героях. А тем, кто по долгу службы должен этим заниматься, но вместо этого пилит деньги, стыдно должно быть».

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области один из меценатов подарил медицинским учреждениям машины скорой помощи.