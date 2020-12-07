Оренбург, 7 декабря, 2020, 09:41 — ИА Регнум. Глава Оренбурга Владимир Ильиных обзавелся аккаунтом в Instagram. Он пояснил, что решение принято для оперативного реагирования на проблемные вопросы.

Instagram Аккаунт главы Оренбурга

«Я принял решение сделать личный рабочий официальный аккаунт в инстаграм для более оперативного реагирования на волнующие вас вопросы. Для того, чтобы избежать распространения ложной и искаженной информации. Для того, чтобы быть ближе к вам и к жизни Оренбурга», — оставил мэр первую запись.

Стоит отметить, что Владимир Ильиных, как и губернатор Оренбургской области Денис Паслер, являются уроженцами Североуральска Свердловской области. В сентября 2019 года Паслер стал главой Оренбуржья. В конце 2019 года Владимир Ильиных отказался от мандата депутата Заксобрания Свердловской области и приехал в Оренбург. В декабре он стал и. о. главы Оренбурга (после досрочной отставки Дмитрия Кулагина), а в феврале 2020 года — мэром.