Кызыл, 7 декабря, 2020, 09:03 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле 6 декабря нашли тело 7-месячного ребёнка с внешними признаками обморожения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Ангел

Следователям удалось в короткие сроки выяснить личность девочки, а также её родителей. Как оказалось, семья состоит на учёте как неблагополучная. Ранее 40-летнюю мать лишили родительских прав на трёх детей.

«В ходе неотложных мероприятий родители малолетней девочки пояснили, что 5 декабря 2020 года распивали спиртное, каким образом ребёнок оказался на улице, ничего пояснить не смогли», — отметили в следствии.

Причину смерти предстоит установить судмедэкспертам. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье за «халатность», в рамках которого следователи намерены дать оценку действиям сотрудников органов профилактики.

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