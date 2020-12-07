Новосибирск, 7 декабря, 2020, 08:59 — ИА Регнум. В Новосибирске после появления информации об отравлении учеников гимназии №1 организована прокурорская проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Nso.ru Школьная столовая

«Прокуратура проверит сведения, размещенные в СМИ, о нарушении прав учащихся одной из образовательных организаций Новосибирска, — уточнили в ведомстве. — По сведениям СМИ, дети, воспитанники гимназии №13, получили пищевое отравление. Ученики обратились за помощью к медицинским работникам с симптомами отравления».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Роспотребнадзор проверит качество продуктов в столовой новосибирской гимназии, где семеро учеников пожаловались на отравление.

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