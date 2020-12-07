Южно-Сахалинск, 7 декабря, 2020, 08:57 — ИА Регнум. На Сахалине в бюджете на 2021 год значительно урезали финансирование программы «Развитие сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Из-за этого ожидается повышение цен на продукты питания от местных производителей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Продуктовый магазин

Читайте также: Дальний Восток потерял последний незакредитованный регион

Как рассказала при обсуждении проекта бюджета министр торговли и сельского хозяйства Сахалина Инна Павленко, финансирование программы сократилось на 54% — с 2,5 млрд рублей до чуть более одного миллиарда. Раньше область субсидировала местным производителям 31 копейку на каждый рубль себестоимости продукции. Сейчас эта субсидия сократится до пяти копеек.

«Примерно 15−20 процентов рост цен на продукты питания возможен. Но мы постараемся этого не допустить с вами совместно. Будем обсуждать и изыскивать возможности», — пояснила Павленко.

Все надежды Сахалина возложены на весеннюю корректировку бюджета области, когда ожидаются поступления по налогу на прибыль от нефтегазовой отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалин перестал быть единственным регионом Дальнего Востока, бюджет которого справлялся со всеми расходными обязательствами без привлечения кредитных средств. Министерство финансов области объявило электронный аукцион на предоставление региону кредита для финансирования дефицита бюджета.