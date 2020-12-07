Владивосток, 7 декабря, 2020, 08:52 — ИА Регнум. Во Владивостоке 17 декабря начнёт работу специальная телевизионная площадка, на которой журналисты смогут в прямом эфире задать свои вопросы в ходе ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, пишут «Вести Приморье».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Через приложение «Москва — Путину» уже можно задать вопрос президенту. Для этого надо пройти регистрацию, указать своё имя и номер телефона.

Как сообщало ИА REGNUM, большая пресс-конференция президента России будет продолжительной и насыщенной по содержанию.