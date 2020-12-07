Владивосток, 7 декабря, 2020, 08:22 — ИА Регнум. Движение автобусов на остров Русский во Владивостоке, которое ранее было прервано из-за того, что мост на остров был закрыт для движения, восстановлено в полном объеме. Об этом 7 декабря сообщает городская мэрия.

Vlc.ru Автобусное сообщение с островом Русский восстановлено в полном объеме

«После открытия 6 декабря моста на остров Русский автобусное сообщение с этой городской территорией восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что с 7 декабря на остров Русский из Владивостока можно добраться на автобусах маршрутов № 15, 22, 29, 63, 74, 75, 76 и 77 и что работа паромной переправы, которая была запущена во время закрытия моста, приостановлена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во Владивостоке промышленные альпинисты 6 декабря закончили очистку вант и пилонов Русского моста, что дало возможность открыть мост для проезда транспорта.