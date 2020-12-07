Москва, 7 декабря, 2020, 08:21 — ИА Регнум. Длинные новогодние выходные плохо влияют на здоровье людей и оказывают негативное влияние на экономику России, заявил бывший глава Роспотребнадзора, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Новогодняя елка

По его словам, в первые дни нового года у скорой помощи самая напряженная работа в связи с алкогольными отравлениями и травмами, полученными гражданами в нетрезвом виде.

Ранее эти показатели сглаживались за счет того, что многие уезжали на новогодние праздники за границу, но в этом году такого не предвидится. Кроме того, подчеркнул Онищенко, длинные выходные негативно влияют на экономику, поскольку целую декаду люди не работают.

Он напомнил, что традиция праздновать Новый год почти две недели сложилась в 1990-е годы, когда многие работодатели не платили зарплату. Подобные меры в настоящее время не нужны, из выходных можно оставить только 31 декабря, сказал депутат в беседе с РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Онищенко посетовал на то, что жители России во время новогодних праздников, по его мнению, занимаются бездельем. В большинстве российских городов отсутствуют развлечения, и поэтому российские граждане во время новогодних каникул заняты «бдением перед телевизором», что, в свою очередь, приводит к чревоугодию и злоупотреблению алкоголем, отметил он.

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