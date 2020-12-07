Барнаул, 7 декабря, 2020, 07:44 — ИА Регнум. Дискуссию о том, следует ли объявлять 31 декабря нерабочим днём, поддержал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). По его словам, было бы правильным не просто создать новый выходной, но выделить его за счет одного из дней январских каникул:

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодний фейерверк

Следите за развитием событий в трансляции: «Дискуссии вокруг выходного 31 декабря: работаем или отдыхаем? — все новости»

»Насчет инициативы считать 31 декабря выходным днем у меня мнение, что такая новация имеет плюсов больше, чем минусов. Если организаторы частных клиник вправе сами определять необходимость выходного дня, исходя из собственных возможностей и наличия спроса на медуслуги, то государственные медучреждения в этом плане зависят от решения органов исполнительной власти.

Проработав более 15 лет в различных медицинских организациях бюджетной сферы, я обнаружил, что спрос на медицинскую помощь среди населения в этот день резко снижается. Люди уже с утра начинают готовиться к самому главному празднику и прекращают заниматься всеми другими делами. В этот день отделения в больницах и коридоры в поликлиниках становятся пустыми.

Но к работе все равно привлечена вся штатная численность медперсонала, тогда как вполне возможно обойтись дежурной сменой. Налицо, помимо производственной, еще и экономическая целесообразность и справедливость такого шага: дежурные бригады вследствие нового «праздничного» статуса дня 31 декабря будут получать повышенную запрплату, но из-за сокращения в этот день числа работников расходы на оплату труда в целом уменьшатся. Правильным будет не просто создать новый выходной, но выделить его за счет одного из дней январских каникул, которых слишком много».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в преддверии новогодних праздников вновь нашлись инициаторы сделать 31 декабря выходным днём.