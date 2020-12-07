Якутск, 7 декабря, 2020, 07:20 — ИА Регнум. Традиционные уставные суды реально нужны — они проделали тот объём работы, который был нужен, но в настоящее время не их вина, что нет работы, считает заведующая кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета СВФУ, кандидат юридических наук Альбина Степанова.

S-vfu.ru Кандидат юридических наук Альбина Степанова

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«Приветствовать упразднение конституционных судов я не могу, потому что всё-таки такое судопроизводство появилось не вчера и имеет основания для того, чтобы существовать. Если есть собственная Конституция (Устав), то почему бы и не иметь соответствующий суд? Их предназначение — рассматривать акты на соответствие Основному закону именно субъектов, а не России. На это субъект федерации имеет право», — цитирует Альбину Степанову News.Ykt.Ru.

Эксперт считает, что если внутри республики принимаются какие-то документы, акты, то почему бы не проверить их содержание на соответствие собственной Конституции?

«Исходя из этой точки зрения я считаю, что традиционные уставные суды реально нужны. В своё время они проделали тот объём работы, который был нужен, но в настоящее время не их вина, что нет работы. У нас чересчур централизованное государство, когда федеральные органы власти взяли полноту полномочий на себя, поэтому, к сожалению, субъектам мало что остаётся самим регулировать. Конституции субъектов не должны слепо копировать ни Конституцию России, ни федеральное законодательство. В этом суть проблемы», — пояснила Степанова.

Как сообщало ИА REGNUM, от упразднения региональных конституционных судов Якутия ничего не потеряет — в материальном плане, в плане защиты прав и свобод граждан, считает политолог Виталий Обедин.