Омск, 7 декабря, 2020, 06:51 — ИА Регнум. В омский арбитраж поступил банкротный иск от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», которая выступает ликвидатором регионального банка. АСВ, несмотря на ранее принятое решение о принудительной ликвидации АО «Эксперт банк» из Омской области, требует признать его ещё и несостоятельным. Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Исковое заявление подано 4 декабря 2020 года. Третьими лицами выступают межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Омской области и управление Росреестра по Омской области. Пока долг заявлен в размере 1 031 111 рублей.

У банка в процессе ликвидации были выявлены признаки банкротства. Сумма превышения долгов над стоимостью активов пока неизвестна. Между тем на начало ноября 2020 года у банка установлены долги перед 488 кредиторами на общую сумму свыше 6,218 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года суд признал обоснованным требование ЦБ РФ о принудительной ликвидации «Эксперт банка». Было установлено, что, по данным отчётности банка, на 1 ноября 2019 года суммарный объем активов составил 7 210 934 000 рублей при размере обязательств — 6 283 291 000 рублей. Обследование банка, проведенное АСВ, показало, что стоимость имущества на дату отзыва лицензии составила 6 461 256 000 рублей при размере обязательств «Эксперт банка» — 6 283 291 000 рублей. В связи с превышением стоимости активов над обязательствами на 177,965 млн рублей было решено не банкротить банк, а ликвидировать принудительно. Вероятно, последующая инвентаризация показала, что либо активы оказались меньше, либо обязательства существенно выше, чем было изначально заявлено.

Напомним, ранее по тому же пути — банкротства вместо принудительной ликвидации АСВ пошло в отношении «Апабанка», который лишился лицензии почти год назад.