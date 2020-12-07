Благовещенск, 7 декабря, 2020, 06:49 — ИА Регнум. Губернатор Амурской области Василий Орлов заразился коронавирусом. Глава региона ушёл на изоляцию, об этом он написал на своей странице в Instagram.

Instagram.com/va.orlov Губернатор Амурской области Василий Орлов заразился коронавирусом

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Орлов сообщил, что получил положительный тест на COVID-19. Губернатор заверил, что продолжит работать в дистанционном режиме.

«Берегите себя и будьте здоровы!» — написал глава Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в соцсетях растиражировали видео, где пациентка нового ковидного госпиталя в Дальнегорске рассказывает, в каких условиях, а главное, в холоде находятся больные. Видеозапись сделана в одном из отделений городской больницы, которое 4 декабря переоборудовали под госпиталь для тяжёлых больных. Женщине, больной COVID-19, «посчастливилось» попасть в бывшее психиатрическое отделение.