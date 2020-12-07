Владивосток, 7 декабря, 2020, 05:57 — ИА Регнум. На севере Приморья, в Дальнегорске, 5 и 6 декабря, несмотря на прошедший недавно ледяной циклон и низкие температуры воздуха (от — 9 до — 11 градусов), велись работы по укладке асфальта. Видео происходящего в редакцию ИА REGNUM прислали жители города.

Жители города Укладка асфальта в декабре в Дальнегорске

Читайте также: Альпинисты во Владивостоке раньше, чем планировалось, очистили Русский мост

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3134131" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В прошедшие выходные асфальтоукладчики были замечены в Дальнегорске на трёх объектах. Асфальт укладывали прямо за зданием администрации городского округа, которая является заказчиком этих работ, возле дома №10 по улице Менделеева, и в селе Сержантово.

Жители города Укладка асфальта в декабре в Дальнегорске

По контрактам, которые размещены на официальном портале госзакупок, работы по укладке асфальта в Сержантово должны были быть выполнены в срок до 15 сентября (срок окончания действия контракта 15 октября), на улице Менделеева — до 15 октября (срок окончания действия контракта 30 ноября), за зданием администрации — до 20 октября (срок окончания действия контракта 30 ноября). По факту же асфальт укладывали 5 и 6 декабря. Нарушены все возможные сроки и непонятно, каким образом местные чиновники будут оплачивать произведённые работы по уже недействующим госконтрактам. Также стоит обратить внимание на то, что асфальтирование дороги за администрацией Дальнегорска на 97% от цены контракта финансируется из краевого бюджета, за счёт средств дорожного фонда Приморья. Местный бюджет оплачивает всего 3%. Работы по остальным контрактам также выполняются на условиях софинансирования.

«Меньше двух недель назад выпал мокрый снег. Всё заледенело. Город не почищен. Ходить по улицам невозможно. Стоит мороз уже, ночами до — 20 градусов. А у нас асфальт укладывают», — рассказали жители.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3134131" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В данном случае нельзя сказать, что власти не видят всего происходящего. Ведь асфальт укладывают в мороз у них под носом. Более того, работами руководит родной брат мэра города Александра Теребилова, который угрожает снимающим на видео укладку асфальта в мороз жителям. На видео слышно, как мужчина грозится ударить дальнегорца лопатой.

На недавно прошедшем заседании президиума правительственной комиссии по Дальнему Востоку полпред президента Юрий Трутнев особо подчеркнул необходимость в нынешних сложных экономических условиях эффективно использовать бюджетные средства.

«Денег сейчас не хватает. Каждый рубль должен использоваться максимально эффективно. За всем этим должен быть контроль губернаторов», — подчеркнул Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке промышленные альпинисты 6 декабря закончили очистку вант и пилонов Русского моста. Это, наконец-то, дало возможность открыть мост для проезда транспорта.