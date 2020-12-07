Дальнегорск, Приморский край, 7 декабря, 2020, 06:05 — ИА Регнум. В Приморье в соцсетях растиражировали видео, где пациентка нового ковидного госпиталя в Дальнегорске рассказывает, в каких условиях, а главное, в холоде находятся больные.

Instagram.com/atypical dalnegorsk Цитата из видео Дальнегорск. Больные замерзают в ковидном госпитале

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

Читайте также: На севере Приморья открывают ковидный госпиталь

Видеозапись сделана в одном из отделений городской больницы, которое 4 декабря переоборудовали под госпиталь для тяжёлых больных. Женщине, больной COVID-19, «посчастливилось» попасть в бывшее психиатрическое отделение.

Как говорит автор, в отделении очень холодно, нет отопления, обогревателей, розеток и дверей. В палате термометр показывает 15 градусов тепла, это с учётом того, что днём светило солнце и помещение чуть нагрелось.

По полу из фойе через дверной проём тянутся провода — обогреватель и удлинитель принесли из дома родственники пациентки. Палата большая, и прогреть её таким способом невозможно. Женщины лежат на кроватях практически в верхней одежде.

Instagram.com/atypical dalnegorsk Цитата из видео Дальнегорск. 15 градусов тепла

«Ковидный госпиталь, о котором идёт речь, был открыт в экстренном порядке. Это вынужденная мера, поскольку число госпитализируемых пациентов муниципалитета растёт, в прежнем отделении мест не хватало. При открытии госпиталя главная задача была — сделать кислородную разводку, обеспечить возможности оказания экстренной медицинской помощи пациентам. Соответственно, все остальные процессы пока проходят отладку. В частности, речь идёт об отоплении. Сейчас в части здания оно действительно слабое, его недостаточно для обогрева палат. Было принято решение менять батареи и стояки. На этой неделе начнётся монтаж новой системы отопления. Пока в палатах устанавливаются электрические обогреватели», — сказали «Комсомольской правде» в минздраве Приморья.

Также в ведомстве добавили, что решается вопрос с обеспечением госпиталя постельным бельём и матрацами. Кроме того, установят в дверных проёмах специальные завесы, они уже закуплены и будут монтироваться на это неделе.

Здание Дальнегорской горбольницы — 1950-х годов постройки, и ремонта не было с того времени.

Отметим, в этой больнице недавно сменился очередной главный врач, который сделал ряд кадровых перестановок.

Как сообщало ИА REGNUM, в больнице Дальнегорска были переоборудованы психиатрическое и терапевтическое отделения для ковидных больных. На помощь приехали врачи из Забайкалья.