Екатеринбург, 7 декабря, 2020, 05:07 — ИА Регнум. В арбитраж Свердловской области поступил многомиллионный иск к Сбербанку. Претензии обанкроченного два года назад «Алапаевского металлургического завода» судом пока оставлены без движения, передаёт ИА REGNUM.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Сбербанк

Сумма требований составляет 702 107 403 рубля 20 копеек, но детали дела пока неизвестны.

Претензии ОАО «Алапаевский металлургический завод» были поданы в конце ноября 2020 года. Иск судьёй Абдрахмановой оставлен без движения до 25 декабря 2020 года. Причиной послужило то, что «к заявлению не приложены документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка». По имеющимся данным, завод оспаривает кредиты.

Предприятие-истец в сентябре 2018 года было признано банкротом. К тому моменту реестр его кредиторов содержал претензии на 1 256 647 672,52 рубля.

В феврале 2011 года ИА «Минпром» сообщало, что 100% акций алапаевского предприятия были проданы и новым собственником стала группа НОВАЭМ. Продавцом выступила украинская группа Приват, собственниками которой являются Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов. Кто является владельцем завода на сегодня, в открытых источниках не сообщается.