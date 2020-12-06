Казань, 7 декабря, 2020, 02:54 — ИА Регнум. Арбитраж Татарии признал обоснованными претензии кредитора резидента особой экономической зоны «Иннополис» и ввёл в отношении ООО «Ай Ти Би Эс Разработки» первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Оно продлится до конца апреля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Судья Нургатина также включила в третью очередь реестра компании долг перед АО «Особая экономическая зона «Иннополис» в размере более 684 тыс. рублей, где, помимо основной задолженности, фигурирует и неустойка.

Временным управляющим утверждена Регина Нигматуллина — член союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада». Ежемесячный платёж управляющему составит 30 тыс. рублей.

Наблюдение продлится до 28 апреля 2021 года.

Напомним, компания-резидент является разработчиком программного обеспечения и имеет уставный капитал — более 5 млн рублей. Она принадлежит фирме «Ай Ти Бизнес Солушенс», признанной банкротом около четырёх месяцев назад. Конечные бенефициары — Марат Садыков и Игорь Несвятипаска.