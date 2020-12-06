Москва, 6 декабря, 2020, 23:47 — ИА Регнум. Родственники погибших при крушении лайнера SSJ-100 в московском аэропорту «Шереметьево» в 2019 году подали иск в суд Парижа на иностранные компании, которые производили «начинку» воздушного судна, а также в отношении «Аэрофлота» как эксплуатанта самолёта. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Sergey Kustov Самолёт Су-100

Отмечается, что иск подан в отношении пяти компаний из Франции, а также американской и германский. Значительная часть установленного в SSJ-100 оборудования, пишет издание, была произведена именно этими компаниями.

Как считают истцы, причиной авиапроисшествия стало «несоответствие самолёта нормам летной годности по молниезащите», что привело к отказу множества систем и последующей катастрофе. Суммы требуемой от ответчиков компенсации не разглашаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая 2019 года самолёт Sukhoi Superjet 100, на борту которого находились 78 пассажиров, вылетел в Мурманск из Москвы, но после попадания молнии вернулся в аэропорт вылета.

При посадке в «Шереметьево» воздушное судно ударилось о взлётную полосу и загорелось. В результате погиб 41 человек. По версии следствия, к трагедии привели неправильные действия пилота. Основной причиной трагедии сам пилот Денис Евдокимов назвал несоответствие самолёта нормам летной годности.

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