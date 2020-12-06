Бухарест, 6 декабря, 2020, 22:42 — ИА Регнум. В Румынии завершились парламентские выборы, голосование проводилось на более чем 18 тыс. избирательных участках.

Britchi Mirela Здание румынского парламента

По данным ЦИК страны, средняя явка на 19:00 (20:00 мск) составила 29,8% (5,4 млн из 18 млн обладающих правом голоса граждан). После завершения подсчёта голосов будут определены 136 сенаторов и 329 депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, на состоявшихся 11 декабря 2017 года в Румынии парламентских выборах уверенную победу одержали социал-демократы.