Москва, 6 декабря, 2020, 22:08 — ИА Регнум. Подписание президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом так называемого «акта Родченкова» является следствием привычки Вашингтона доминировать во многих сферах. Об этом 6 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

White House Дональд Трамп вводит санкции

По её словам, США «за последние десятилетия привыкли доминировать в очень многих сферах». Спорт же — это имидж государства, квинтэссенция достижения в целом ряде сфер, уточнила она.

«Признаться в том, что они больше не могут конкурировать по общим правилам, они не могут, это противоречит их внутренней идеологии», — сказала она в эфире телеканала «Звезда».

Официальный представитель МИД России добавила, что «акт Родченкова» позволит США оправдать отсутствие успехов в традиционных для этой страны видах спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп подписал так называемый «акт Родченкова», который предусматривает уголовное преследование за случаи допингового сговора на спортивных состязаниях, проводимых по правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Российское внешнеполитическое ведомство расценивает принятие в США «акта Родченкова» — нового закона по борьбе с нарушениями в спорте — как нарушение принципов международного права, проявление претензий США на экстерриториальный статус американского законодательства.

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