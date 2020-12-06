Степанакерт, 6 декабря, 2020, 22:07 — ИА Регнум. Очередные автобусы с возвращающимися в свои дома с территории Армении в Нагорный Карабах беженцами сопроводили российские миротворцы. Об этом сообщает в воскресенье, 6 декабря, пресс-служба Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

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В сообщении военного ведомства говорится, что 859 человек сегодня доставлено автобусами из Еревана в Степанакерт.

«Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего уже более 34 тыс. беженцев вернулись в места постоянного проживания в Нагорный Карабах.

Как передавало ИА REGNUM, специалисты МЧС России, направленные для наращивания группировки ведомства в Нагорном Карабахе, прибыли из Москвы в Степанакерт 6 декабря.

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