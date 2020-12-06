Санкт-Петербург, 6 декабря, 2020, 21:20 — ИА Регнум. Выстрел из расположенной в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга гаубицы ДЗ0 совершил специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями Анатолий Чубайс, ранее занимавший пост главы «Роснано». Об этом 6 декабря чиновник сам сообщил в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Чубайс

Чубайс, который таким образом решил отметить свое новое назначение, обнародовал на странице соответствующее фото.

Бывший глава «Роснано» написал, что выстрел из гаубицы Д30 на Петропавловской крепости он совершил в «ознаменование начала новой миссии». При этом Чубайс добавил, что «отрицательных экологических последствий» и «вредного воздействия на климат» выстрел не произвел.

Как передавало ИА REGNUM, 4 декабря экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс сообщил, что должность специального представителя президента России по связям с международными организациями считает «интересной и значимой для страны».

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