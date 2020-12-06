Лондон, 6 декабря, 2020, 20:48 — ИА Регнум. Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн отдал голевую передачу Сон Сын Мину в матче 11-го тура Английской премьер-лиги с «Арсеналом». На данный момент «шпоры» обыгрывают соперника со счетом 2:0 во втором тайме.

Кирилл Венедиктов Харри Кейн

Харри Кейн отдал 10-ю голевую передачу в первых 11 матчах чемпионата и, таким образом, занимает первое место в гонке ассистентов чемпионата.

В сезоне 2015/2016 такой же результат показал хавбек «Арсенала» Месут Озил.