Степанакерт, 6 декабря, 2020, 20:32 — ИА Регнум. 6 декабря из Москвы в Степанакерт прибыли специалисты МЧС России, направленные для наращивания группировки ведомства в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Mchs.gov.ru Дополнительная группировка МЧС России прибыла в Степанакерт. 6 декабря

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»С завтрашнего дня (7 декабря — прим. ИА REGNUM) они (специалисты МЧС России — прим. ИА REGNUM) приступят к выполнению задач гуманитарной миссии… — говорится в сообщении. — Спасатели продолжают оказывать помощь пострадавшему населению Нагорного Карабаха».

Отмечается, что в состав группировки вошли психологи, специалисты Ногинского спасательного центра, горноспасатели из центра «Лидер», связисты Рузского ЦОПУ, кинологи и пиротехники.

Как передавало ИА REGNUM, 6 декабря МЧС России направило в Нагорный Карабах спецборт Ил-76 со спасателями.

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