Москва, 6 декабря, 2020, 19:58 — ИА Регнум. Обвиняемый в мошенничестве экс-советник главы Росрыболовства Юрий Хохлов экстрадирован из Кипра в Россию. Об этом 6 декабря говорится в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.

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«Компетентные органы Республики Кипр экстрадировали в Россию бывшего советника руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрия Хохлова», — говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый не позднее апреля 2016 года с другими лицами убедил потерпевшего передать $7 млн за обеспечение трудоустройства на руководящую должность в Росрыболовство.

При получении части денежных средств злоумышленники были задержаны, однако сам Хохлов скрылся от правоохранителей. В октябре 2018 года он был задержан на территории Кипра.

Как сообщало ИА REGNUM, в ведомстве Хохлов отвечал за вопросы взаимодействия с ведущими предприятиями отрасли и инвесторами.

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