Киев, 6 декабря, 2020, 17:34 — ИА Регнум. 6 декабря в Донбасс прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского главы государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область, — говорится в сообщении. — Глава государства встретится с военными».

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Донбассе вспыхнула в 2014 году после госпереворота в столице Украины.

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