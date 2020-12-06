* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, 6 декабря, 2020, 17:19 — ИА Регнум. Военные самолеты, принадлежащие международной коалиции во главе с США, нанесли удары по объектам боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Ирака. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщили 6 декабря источники в администрации главы правительства Ирака.

U.S. Air Force Бомбардировка

По данным источников, «воздушная атака» была проведена вблизи селения Серджуван района Дибис провинции Киркук. В сообщении говорится, что в результате авиаударов погибли шесть боевиков.

Как передавало ИА REGNUM, 28 ноября в иракской провинции Салахаддин был совершен теракт, в результате которого погибли три мирных жителя.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.