Ханты-Мансийск, 6 декабря, 2020, 16:53 — ИА Регнум. В Югре вертолёт Ми-8Т с восемью пассажирами на борту совершил вынужденную посадку. По факту возврата вертолета в аэропорт вылета организована проверка, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Roberta F Вертолёт

Инцидент произошёл 6 декабря в 15:57 по местному времени (13:57 мск). При выполнении рейса по заданию санитарной авиации, следовавшего по маршруту Нягань — Березово, была установлена неисправность правого двигателя вертолета Ми-8Т авиакомпании «ЮТэйр-Вертолетные услуги».

Капитан воздушного судна принял решение вернуть борт в аэропорт вылета. Посадка в аэропорту города Нягани произведена в штатном режиме в 16:11 (14:11 мск). Три члена экипажа и восемь пассажиров благополучно приземлились. Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полётов, отмечают в Уральской транспортной прокуратуре.