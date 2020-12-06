Калуга, 6 декабря, 2020, 15:59 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 150 человек за последние сутки, сообщает 6 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне в регионе было зарегистрирован 152 подтверждённых случая.

Фото: pixabay.com

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов подтверждены у 16 тыс. 888 человек, 1 тыс. 213 человек находятся на лечении, 15 тыс. 557 человек выздоровели, 118 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (212), в Обнинске (112), в Боровском районе (88) и в Кировском районе (86).