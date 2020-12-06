Вашингтон, 6 декабря, 2020, 13:48 — ИА Регнум. Американский актёр Том Круз продвинулся в переговорах с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) об организации космического полёта для съёмок последней части серии фильмов «Миссия невыполнима». Об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на источники, близкие к создателям фильма.

Цитата из к/ф «Миссия невыполнима: Последствия». Реж. Кристофер МакКуорри. 2018. США, Китай, Франция, Норвегия, Великобритания Том Круз

Первый фильм серии «Миссия невыполнима» вышел в 1996 году. На 2021 год запланирован выход седьмой части, а на 2022 год — восьмого фильма, который должен стать завершением серии.

По данным The Sun, исполнитель главной роли и продюсер фильма Том Круз планирует совершить космический полёт ради съёмок заключительной части фильма. Сообщается, что актёр рассчитывает организовать космический полёт с помощью NASA. Отмечается, что в ходе переговоров с актёром в NASA признали осуществимость такого полёта.

В мае 2020 года портал Deadline со ссылкой на свои источники также сообщил о том, что Том Круз ведёт переговоры с NASA и американской компанией SpaceX с целью организации космического полёта для съёмок фильма.