Москва, 6 декабря, 2020, 13:20 — ИА Регнум. Специалисты НПО «Энергомаш» завершили квалификационные испытания доводочного двигателя РД-191, произведённого на пермском предприятии «Протон-ПМ». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Жидкостный ракетный двигатель РД-191 (в центре)

Разработанный специалистами НПО «Энергомаш» двигатель РД-191 используется с 2010 года. Ранее производство этих двигателей осуществлялось только на мощностях компании-разработчика.

В связи с ростом поставок этих двигателей в 2015 году было принято решение о переносе производства РД-191 на базу предприятия «Протон-ПМ». Проведённые в НПО «Энергомаш» квалификационные испытания показали надёжность всех элементов двигателя. Программа квалификационных испытаний включала шесть пусков на огневом стенде.

«Проведённые испытания — это точка отсчёта серийного производства на нашем предприятии основной номенклатуры РД-191», — отметил директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин добавил, что в дальнейшем планируется усовершенствование двигателя РД-191 с целью повышения его мощности. Это позволит выводить до 27 тонн полезной нагрузки на низкую опорную околоземную орбиту при запусках ракет-носителей «Ангара-А5М» с космодрома «Восточный».