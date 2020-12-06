Севастополь, 6 декабря, 2020, 12:37 — ИА Регнум. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города 6 декабря. Сутками ранее сообщалось о 71 новом случае заражения.

Александр Куликов ИА REGNUM Больничная палата

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«По состоянию на утро 6 декабря зарегистрированы 75 новых случаев заболевания COVID-19. 13 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении», — уточнили в оперативном штабе.

За сутки 27 человек выписаны после выздоровления. Также скончались двое мужчин в возрасте 76 и 83 лет и две женщины в возрасте 79 и 85 лет.

За период пандемии в Севастополе положительные тесты на коронавирус были подтверждены у 4769 человек, выздоровели 4286 человек, 140 умерло.

В ковид-стационарах Севастополя остаются 119 пациентов, амбулаторное лечение проходят ещё 198 человек, 107 пациентов находятся в «Изумруде».