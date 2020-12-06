Симферополь, 6 декабря, 2020, 12:32 — ИА Регнум. В республике Крым за сутки подтверждено 263 новых случая заражения коронавирусом, написал на странице в соцсети 6 декабря руководитель республики Сергей Аксёнов. Сутками ранее, как сообщало ИА REGNUM, говорилось о 261 новом случае заражения.

Sevdz.ru ПЦР-лаборатория в Севастополе

«За 5 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 263 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 210 выявлены при обращении за медицинской помощью, 53 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — сообщил Аксёнов.

За сутки на коронавирус в Крыму обследовали 4792 человека.

Всего за период пандемии в Крыму подтверждено 16 838 случаев заражения, 12 708 пациентов выздоровели — 45 человек выписали за минувшие сутки. Прирост умерших пациентов за сутки составил шесть человек, всего COVID-19 унёс жизни уже 328 человек.