Санкт-Петербург, 6 декабря, 2020, 11:32 — ИА Регнум. Двоих 16-летних подростков, находившихся в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, вытащил из воды молодой мужчина. Юноши госпитализированы, полиция проводит проверку, сообщили 6 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Троицкий мост

Сообщение о происшествии поступило в полицию Центрального района Петербурга ночью 5 декабря. Молодые люди, 2004 года рождения, были вытащены из Невы у Троицкого моста. С острым отравлением этанолом в тяжелом состоянии их госпитализировали в больницу.

«По телефону был опрошен гражданин 1993 года рождения, который пояснил, что вызвал скорую помощь, после того как помог потерпевшим выбраться из воды. Совершение противоправных действие в отношении них не видел», — отметили в Главке МВД.

В связи со случившимся полицией проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств инцидента.