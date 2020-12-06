Челябинск, 6 декабря, 2020, 11:03 — ИА Регнум. В Челябинской области за 5 декабря зафиксировали ещё 12 смертей среди пациентов с коронавирусом. Об этом 6 декабря сообщает оперштаб.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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От COVID-19 скончались 43-летний, 69-летний и 84-летний мужчины. Ещё девять граждан, среди которых, 57-летняя, 61-летняя, 66-летняя, 68-летняя, 69-летняя, 85-летняя, 88-летняя женщины, а также 69-летний и 78-летний мужчины ушли из жизни от других болезней.

С начала пандемии от ковида зафиксировали в регионе 330 смертельных случаев. Ещё 612 граждан скончались от других заболеваний.