Минск, 6 декабря, 2020, 10:46 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская надеется посетить Вашингтон на неделе инаугурации нового президента США Джо Байдена для того, чтобы лично выразить благодарность в адрес администрации США за работу «по оказанию помощи» протестующим, которых Тихановская отождествила со всем белорусским народом.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Хозяин

Об этом говорится в обращении Светланы Тихановской, опубликованном 5 декабря The Washington Post.

«Я надеюсь поехать в Вашингтон на неделе инаугурации, чтобы лично поблагодарить нынешнюю администрацию за ее работу по оказанию помощи народу Беларуси», — заявила представитель белорусской оппозиции.

Тихановская добавила, что с нетерпением ожидает развития «прочных отношений» с новой администрацией Соединенных Штатов Америки «в целях содействия демократическому переходу в Беларуси».

Бывший кандидат в президенты Белоруссии заявила о насилии в отношении протестующих со стороны действующей власти Белоруссии и подчеркнула, что она была вынуждена выехать в соседнюю Литву под «сильным давлением». Она также потребовала освободить из заключения тысячи активистов, которые по ее словам были задержаны «без причины» и заявила, что оппозиция нуждается в помощи Соединенных Штатов Америки.

«Мы нуждаемся в большей помощи со стороны Соединенных Штатов. Я обращаюсь к конгрессу США с призывом принять закон о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси от 2020 года», — заявила она.

По словам Тихановской данный закон расширит круг лиц, подпадающих в соответствии с законодательством США под санкции за соучастие «в репрессиях». Также по словам Тихановской данный законопроект будет оказывать поддержку оппозиционным белорусской власти средствам массовой информации, которые Тихановская назвала «независимыми», и технологиям, применяемым «при обходе государственной цензуры».

Тихановская также заявила, что белорусский народ более двадцати лет терпит правление Александра Лукашенко. По ее словам народ Белоруссии хочет «лучшей жизни» и убежден, что лучший способ добиться этого — «демократические перемены».

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Напомним, ранее Тихановская заявила, что получила приглашение на встречу с новоизбранным президентом США Джо Байденом.