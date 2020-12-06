Ростов-на-Дону, 6 декабря, 2020, 10:24 — ИА Регнум. Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону продолжает увеличиваться. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 6 декабря.

ГУ МЧС России по Ростовской области Пожар на ростовском рынке

В настоящее время огонь распространился на площади 4 тыс. кв. метров, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что о пожаре на рынке, расположенном на улице Малое Зелёное Кольцо, 3 в Ростове-на-Дону, стало известно примерно в 6:30 мск 6 декабря. Загорелся двухэтажный павильон, в котором находится склад с пиротехникой. К месту происшествия стянуты дополнительные силы и средства.