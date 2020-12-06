Донецк, 6 декабря, 2020, 10:16 — ИА Регнум. Силовики ВСУ два раза за сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике, выпустив по территории республики 23 боевых припаса, сообщили 6 декабря в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

ИА Красная Весна Последствия обстрела ВСУ. ДНР

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Под обстрелами вооруженных сил Украины оказались город Донецк (поселок шахты «Трудовская») и населенный пункт Коминтерново.

В ходе обстрелов ВСУ совершили двадцать выстрелов из БТР/БМП и выпустили три гранаты из гранатомета АГС.

Результатом обстрела поселка шахты «Трудовская», расположенного в Петровском районе Донецка, стали повреждения двух домов — по улицам Бокия, 1/3 (повреждено остекление) и Карнавальной, 84 (повреждена кровля). Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

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Напомним, в предыдущие сутки ВСУ обстреляли из миномета 120 мм и гранатомета АГС населенный пункт Ленинское в ДНР.